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Минобороны РФ ответило на жалобы ВМС США о «небезопасном перехвате» над Черным морем

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Минобороны РФ ответило на жалобы ВМС США о «небезопасном перехвате» над Черным морем

Москва, 6 ноября. Перехват американского самолета-разведчика ЕР-3Е над Черным морем был выполнен «с соблюдением всех необходимых мер безопасности», заявили в министерстве обороны России после жалоб командования Военно-морских сил США на «небезопасные» маневры российского самолета.

Инцидент произошел в понедельник около 10 часов утра. Дежурные средства связи обнаружили и локализовали неопознанную воздушную цель над акваторией Черного моря. На перехват был поднят истребитель Су-27, который идентифицировал цель, как самолёт радиотехнической разведки ЕР-ЗЕ Aries ВМС США.

Командования ВМС США пожаловалось, что перехват был выполнен «небезопасно», так как действия российского истребителя вызвали «турбулентность» и «подвергли американских пилотов риску», пишет RT.

В Минобороны РФ отметили, что перехват американского самолета был выполнен с соблюдением всех норм безопасности. В оборонном ведомстве подчеркнули, что как только американский самолет изменил курс, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

 

Автор: Антон Зарубин
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