Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В результате взрыва газа в ЕАО пострадали не менее четырех человек

47
0 Оставить комментарий

В результате взрыва газа в ЕАО пострадали не менее четырех человек

Биробиджан, 6 ноября. В результате взрыва газа в жилом доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области пострадали не менее четырех человек.

По информации регионального управления МЧС, взрыв газа спровоцировал пожар, в настоящее время он локализован. В результате взрыва пострадали несколько квартир, между первым и вторым этажом разрушены перекрытия.

«В настоящий момент есть информация о четверых пострадавших, в числе которых ребенок, которому нет года. Из дома эвакуированы свыше 120 человек», — сказано в сообщении пресс-службе регионального ведомства.

В ведомстве уточнили, что женщина и ее ребенок отправились угарным газом, мужчина получил ожоги. Их состояние оценивается как стабильное. О причинах взрыва пока не сообщалось.

Автор: Настасья Шеркунова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.