В результате взрыва газа в ЕАО пострадали не менее четырех человек

Биробиджан, 6 ноября. В результате взрыва газа в жилом доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области пострадали не менее четырех человек.

По информации регионального управления МЧС, взрыв газа спровоцировал пожар, в настоящее время он локализован. В результате взрыва пострадали несколько квартир, между первым и вторым этажом разрушены перекрытия.

«В настоящий момент есть информация о четверых пострадавших, в числе которых ребенок, которому нет года. Из дома эвакуированы свыше 120 человек», — сказано в сообщении пресс-службе регионального ведомства.

В ведомстве уточнили, что женщина и ее ребенок отправились угарным газом, мужчина получил ожоги. Их состояние оценивается как стабильное. О причинах взрыва пока не сообщалось.