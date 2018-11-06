Армия РФ получит беспилотники, способные долететь до Португалии и Канады

Москва, 6 ноября. В России выходит на заключительный этап разработка беспилотников с радиусом действия в три тысячи километров. Это позволит им долетать до Канады или любой точки Европы.

«Завершается разработка перспективных комплексов, способных выполнять задачи на глубину до трех тысяч километров», ― сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Это означает, что такой беспилотник, запущенный с территории Калининградской области, сможет поразить цель в любой точке континентальной Европы. Беспилотник, вылетевший с Чукотки, будет в состоянии добраться до Канады.

За последние шесть лет в России были созданы около сорока воинских частей и подразделений, чьим главным вооружением являются беспилотные летательный аппараты. В частности, им были переданы примерно 1,8 тысяч беспилотников, которые могут вести разведку на расстоянии до 500 километров.

Кроме того, за тот же период в российских войсках были восстановлены ремонтные батальоны и роты», что позволило довести исправность парка вооружения до 94%. Подчеркивается, что этот же показатель в Сухопутных войсках составляет 98%.

Как отметил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, в России ведутся разработки ударных беспилотников, которые будут задействованы в тех операциях, где невозможно будет применять иные виды вооружения. Также ожидается, что в течение ближайшего года войска получат несколько новейших ударных беспилотников класса «Корсар».