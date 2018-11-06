Третьяк остался доволен уровнем игры обеих команд в матче ЦСКА―СКА

Москва, 6 ноября. Как ЦСКА, так и СКА являются флагманами российского хоккея и могут достойно представить КХЛ во время организации выставочных матчей с командами из НХЛ. С таким заявлением выступил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Он прокомментировал ход матча между московским ЦСКА и петербургским СКА, прошедший в Москве со счетом 3:1. Третьяк отметил, что доволен уровнем игры обеих команд.

«Думаю, все болельщики получили удовлетворение. Достойная, красивая и интересная игра. В начале (при счете 1:0 в пользу гостей — прим. ФАН.) СКА мог еще забивать и менять счет на 2:0», — приводит слова Третьяка телеканал «360».

Он подчеркнул, что ему было важно увидеть игроков, так как во время матча на льду была практически вся сборная России по хоккею.

Напомним, что 6 ноября в Новогорске начнется сбор национальной сборной России. Она примет участие в первом этапе Евротура с 8 по 11 ноября.