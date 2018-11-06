СК возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Югре

Москва, 6 ноября. Межрайонный следственный отдел СУСК по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в результате которого погибли два человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в 35 километрах от Нефтеюганска, где обрушился находящийся на реконструкции мост. Сразу после обрушения с моста упали КАМАЗ, а также кран.

Следствие установило, что обрушение произошло во время работ по демонтажу старого моста через протоку Юганская. Двое рабочих скончались на месте. Еще семь человек пострадали.

«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас на месте обрушения ведет работу следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего.