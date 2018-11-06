Сирия новости 6 ноября 07.00: курды стягивают силы к Дейр-эз-Зору, террористы ведут междоусобную борьбу в Идлибе

Сирия, 6 ноября. Боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) отразили атаку курдских сил в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе продолжается борьба радикальных группировок. В Ракке и Хасаке продолжаются теракты против курдского господства. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»: отразили контратаку курдских сил в Дейр-эз-Зоре;

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведут операции по поиску скрытых ячеек ИГИЛ1 и других группировок в Идлибе и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: устроили бунт против своих лидеров в Хаме.

Курды: пытаются выбить боевиков ИГИЛ из Дейр-эз-Зора; стали целью терактов в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдско-арабский альянс «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжает безуспешные бои с террористами «Исламского государства» на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает ближневосточное издание Euphrates Post, небольшой курдский отряд предпринял попытку наступления на позиции боевиков ИГИЛ к северу от населенного пункта Хаджин. По данным издания, операция по прорыву обороны боевиков успеха не имела, в результате чего курдам пришлось отступить на исходные позиции.

На фоне неудач курдских радикалов в боях против ИГИЛ, командование SDF продолжают стягивать силы к Хаджину для возобновления боевых действий против ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат. Как уточняет источник в Twitter (@vivarevolt), курдские силы предпримут новую атаку на анклав террористов ИГИЛ после того, как угроза военного вторжения Турции в северной части Сирии будет ликвидирована.

Провинция Идлиб

Боевики радикальных группировок сирийской оппозиции продолжают поиск «спящих ячеек» «Исламского государства» в провинции Идлиб. Как сообщает ближневосточное издание Hieropolis, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» проводят поиск и задержания сторонников ИГИЛ, активизировавших свою деятельность в Идлибе. Кроме того, под удар радикалов попадают сторонники протурецких группировок, которые согласились на условия меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Так, в населенном пункте Дейр-Хашан на северо-востоке провинции боевики «Тахрир аш-Шам» провели рейд против сторонников группировки «Ахрар аш-Шам».

Напомним, что «спящие ячейки» «Исламского государства» на территории провинции Идлиб появились после уничтожения крупной группировки сил террористов в районе Акербата осенью прошлого года. Тогда боевики ИГИЛ, потерпев поражение от правительственных сил, поддерживаемых ВКС России, бежали в провинцию Идлиб, где ушли в подполье на подконтрольной боевикам территории.

Провинция Ракка

В провинции Ракка продолжается вооруженное противостояние арабских партизанских отрядов против курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает издание Muraselon, организация «Народное сопротивление восточных районов» осуществила подрыв самодельного взрывного устройства и нападение на патрульный автомобиль курдов в Ракке. В результате теракта погибли два курдских боевика, еще двое получили ранения.

В ответ на атаку арабских повстанцев, сотрудники курдских сил безопасности «Асайиш» провели рейд в провинциях Ракка и Хасака. В результате по подозрению в антикурдской деятельности были арестованы 14 представителей арабских племен Северо-Восточной Сирии.

Провинция Хама

Боевики радикальных группировок продолжают устраивать хаос в северной части провинции Хама, входящей в установленную Россией и Турцией демилитаризованную зону. Как сообщает источник в Telegram (@syrianews23), боевики «Ахрар аш-Шам» устроили бунт против своих лидеров в городе Калаат-аль-Мадик. Уточняется, что радикалы выразили недовольство в обеспечении их продовольствием и боеприпасами.

Между тем, в установленной демилитаризованной зоне продолжаются конфликты между радикальными бандформированиями. Так, по информации издания Hieropolis, боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольного террористам «Джебхат ан-Нусры1», направили отряд боевиков в населенный пункт Маар-Шмарин для проведения рейда против сторонников группировки «Ахрар аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)