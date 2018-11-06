Apple сократит производство iPhone XR из-за низкого спроса

Москва, 6 ноября. Производство смартфонов iPhone XR будет сокращено из-за низкого спроса на них. При этом, как сообщает газета Nikkei, корпорация Apple увеличила заказы на более старые модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Сообщается, что корпорация Foxconn, занимающаяся сборкой смартфонов Apple, собиралась задействовать для выпуска iPhone XR 60 сборочных линий. Однако в последнее время для производства данного гаджета были задействованы лишь 45 линий. По данным источника газеты Nikkei, основной покупатель смартфонов заявил, что в настоящее время большой потребности в iPhone XR нет.

Таким образом, Foxconn будет собирать на сто тысяч iPhone XR в сутки меньше, поскольку спрос на них оказался примерно на четверть ниже ожидаемого. Аналогичная ситуация наблюдается и корпорации Pegatron, оказывающей компании Apple услуги по сборке смартфонов.