Футболистов «Спартака» на матч с «Рейнджерс» выведут дети с синдромом Дауна

Москва, 6 ноября. Московский футбольный клуб «Спартак» примет участие в благотворительной акции фонда «Синдром любви». Перед матчем Лиги Европы с шотландским клубом «Рейнджерс» российских футболистов на поле выведут дети с синдромом Дауна. Об этом рассказал Антон Стременовский, представитель инициативной группы болельщиков «Спартаковцы».

ФИФА с 2015 года поддерживает проекты, позволяющие заниматься футболом детям и подросткам с синдромом Дауна. Отмечается, что это позволяет таким детям освоить навыки командного взаимодействия, а также применять их за пределами футбольного поля. Эксперты неоднократно отмечали, что игра в футбол помогает социокультурной реабилитации таких детей.

Как пишет телеканал «360», фонд «Синдром любви» организовал две фотовыставки в аэропорту «Шереметьево» и на Чистопрудном бульваре во время Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Рейнджерс» пройдет 8 ноября в 20.55 по московскому времени.