Козак пообещал, что рост цен на бензин останется в пределах инфляции

Москва, 6 ноября. Российские нефтяники согласились не повышать цену на бензин в январе следующего года более чем на 1,7%, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Дальнейший рост цен на топливо сохранится в пределах инфляции, добавил он.

Кроме того, сообщается о планах Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ и нефтяных компаний подписать соглашение о стабилизации ситуации на рынке топлива. Как следует из протокола совещания у вице-премьера России Дмитрий Козака, но должно быть подписано до 7 ноября.

Отмечается, что если участники соглашения уклонятся от его подписания или же нарушат заключенные договоренности, правительство РФ оставляет за собой право применить системные меры стабилизации рынка топлива. Министерство энергетики и ФАС будут вести ежедневный мониторинг выполнения условий заключенного соглашения.