НАТО не способна вести полномасштабную войну против РФ ― источник в Брюсселе

Брюссель, 5 ноября. НАТО не готова к полномасштабной и затяжной войне с Россией – об этом свидетельствуют слова главы международного военного штаба альянса генерал-лейтенанта Яна Брукса, полагает дипломатический источник в Брюсселе.

В интервью журналу Defense News Брукс отметил, что при столкновении с Россией европейские государства-члены НАТО неизбежно столкнутся с рядом проблем в сфере логистики. Он указал, что в Европе необходимо увеличивать пропускную способность портов, а также искать магистрали, способные выдержать вес военной техники.

«Скоротечный же конфликт – это область превосходства русских. Неслучайно принято решение удвоить к 2019 году до 72 тысяч военнослужащих численность российских Воздушно-десантных войск. И они более мотивированы и подготовлены, нежели 20-тысячные силы реагирования НАТО с их резервом в 30 тысяч военнослужащих», — приводит РИА Новости слова источника в Брюсселе, прокомментировавшего заявление Брукса.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес выступил с идеей «военного Шенгена». Согласно его концепции, союзнические войска и приписанная к ним военная техника должны перемещаться по территории данного образования «также быстро, как и мигранты». Он предложил упразднить практику получения разрешений от национальных властей ЕС разрешения на передислокацию войск, вооружения, боеприпасов, имущества и регулярных конвоев.

Ходжес подчеркнул, что в настоящее время большинство дорог и мостов в Евросоюзе не способны выдержать вес тяжелой военной техники, множество туннелей слишком низки, а взлетно-посадочные полосы не годятся для военной авиации.

Отметим, что западные политики регулярно заявляют о «российской угрозе» ― как правило, эта риторика свойственна руководству прибалтийских стран и Польшу. Россия уже много раз подчеркивала, что не планирует и не планировала нападать на какое-либо государство-члена НАТО. По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, руководство НАТО прекрасно осведомлено об отсутствии подобных планов у России, но при этом пользуется поводом, чтобы разместить дополнительные силы в непосредственной близости от российских границ.