Лавров призвал ЕС предпринять первый шаг для взаимной отмены санкций

Москва, 5 ноября. Россия готова пойти на отмену собственных контрсанкций в отношении ЕС, при условии, что Брюссель сделает первый шаг. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы неоднократно говорили о готовности отменить контрмеры​​​. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали», ― заявил Лавров.

Он выразил надежду на торжество здравого смысла в данном вопросе, напомнив, что от действия взаимных санкций не выигрывают ни Россия, ни Евросоюз. Лавров также напомнил, что по предварительным оценкам, ЕС потерял около ста миллиардов евро из-за ограничительных мер в отношении России.

Напомним, что причиной ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом стали кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Брюссель обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия неоднократно напоминала, что не является стороной гражданского конфликта на Украине.