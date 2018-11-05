Антииранские санкции США затронули московский банк

Москва, 5 июля. Среди юридических лиц, внесенных в список санкций США против Ирана, попал зарегистрированный в России «Мир Бизнес Банк». Его акционером является иранский Bank Melli Iran. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В американском ведомстве подчеркнули, что ограничения будут введены в отношении всех компаний, которые принадлежат Bank Melli или контролируются им. Это же касается и дочерних компаний иранского банка. Всего в санкционный список были внесены более 700 физических лиц и организаций, пишет RT.

«Мир Бизнес Банк» был открыт в Москве в 2002 году, иранский Bank Melli является его единственным акционером.

Новый пакет санкций в отношении Ирана был опубликован министерством финансов США в этот понедельник. Он является следствием выхода США из так называемой «ядерной сделки» с Ираном.