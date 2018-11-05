Депутат ГД объяснил действия США, исключивших ряд стран из санкций по Ирану

Москва, 5 ноября. Действия США, которые разрешили ряду стран продолжать торговлю с Ираном, продиктованы тем, что Вашингтон не готов воевать со всем миром. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Новиков прокомментировал решение США предоставить исключение для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции в вопросе санкций против Ирана.

«Соединённые Штаты дифференцированно выстраивают политику, понимая, что невозможно воевать со всем миром. Те страны, отношения с которыми они считают важными и не хотят усугублять, оказались в этом списке», ― приводит слова Новикова RT.

Он подчеркнул, что страны в этом списке отличаются друг от друга. В частности, в случае с Китаем, по его словам, речь идет о снижении накала торговой войны. Новиков предположил, что делая исключение для Турции, США также хотят наладить с ней отношения. Аналогичными причинами вызвано намерение Вашингтона добавить в этот список европейские страны.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео ранее объявил, что Вашингтон сделает временное для ряда стран в вопросе введения санкций против Ирана.