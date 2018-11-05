Жертву изнасилования в уфимском УФМС привезли к полицейским на служебной машине ― СМИ

Уфа, 5 ноября. Изнасилованную сотрудниками правоохранительных органов Уфы дознавательницу привезли на вечеринку с алкоголем, где и произошло преступление, на служебной машине. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

По данным газеты, кроме жертвы изнасилования на вечеринку пригласили еще одну девушку, которая вскоре ушла, поссорившись с ней. Предполагается, что начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук 29 октября решили отметить столетие Комсомола. Они собрались в кабинете Яромчука. Туда же они пригласили сотрудницу СК, ставшую позже жертвой изнасилования.

Матвеев предложил пригласить на праздник женщин, после чего они прислали служебную машину за двумя сотрудницами СК. По данным «Комсомольской правды», особой необходимости в служебном автомобиле не было – между зданием, где отмечали столетие Комсомола полицейские и зданием, где работали дознавательницы, было всего лишь 400 метров.

Напомним, все трое подозреваемых в преступлении уже уволены из органов. Они были приговорены к двухмесячному содержанию в СИЗО. Если их вина будет подтверждена судом, им может грозить до десяти лет лишения свободы.