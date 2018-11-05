Свердловская чиновница принесла извинения за свои слова о молодежи

Екатеринбург, 5 ноября. Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких извинилась за свое высказывание, в котором она заявила, что государство ничего не должно молодежи.

В ходе круглого стола с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда, который состоялся 24 октября, чиновницы заявила, что государство ничего не должно молодежи, более того – «государство их [родителей] не просило вас рожать». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс.

«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», ― заявил Глацких, комментируя свое высказывание.

По ее словам, она лишь хотела усилить мотивацию молодежи развиваться самостоятельно и вкладывать собственную энергию и силу, а не рассчитывать на помощь государства.

Напомним, что после того, как выступление Глацких попало в СМИ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал «разобраться и сделать выводы».