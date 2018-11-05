Лавров назвал сумму, которую потерял Евросоюз от санкций против России

Москва, 5 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сумму, которую мог потерять Евросоюз от санкций против России.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, данная сумма может превышать 100 миллиардов евро.

«Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные. По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 миллиардов евро. Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам», — заявил министр иностранных дел России в интервью испанской газете El Pais.

Лавров отметил, что в Европе довольно объективно оценивают ситуацию, поэтому в деловых кругах все чаще звучит призыв к изменению политики в отношении России. В качестве примера глава российского внешнеполитического ведомства привел доклад Восточного комитета германской экономики, опубликованный в августе этого года. В нем эксперты призывают развивать полноформатное экономическое сотрудничество с Россией.

Ранее в Германии заявили, что страна каждый месяц теряет порядка 727 миллионов долларов на фоне ограничительных мер в отношении России. По данным немецких аналитиков, на долю Германии приходится 40% потерь западных стран после введения антироссийских санкций. При этом отмечалось, что Соединенные Штаты Америки, постоянно выступающие с призывом ужесточить санкции в отношении России, намного теряют намного меньше денег, нежели западные страны.