В Израиле беспокоятся за свои самолеты в связи с поступлением С-300 в Сирию

Иерусалим, 5 ноября. Власти Израиля опасаются, что вооруженные российскими ЗРК С-300 сирийские военные могут попытаться сбить самолет на территории еврейского государства. Об этом в понедельник заявил министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин.

«Радиус С-300 большой, покрывает всю территорию Израиля, так что сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет», — отметил он.

Напомним, что 17 сентября в Сирии разбился российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Воздушное судно было по ошибке сбито сирийскими зенитчиками, которые пытались поразить израильский истребитель, атаковавший объекты армии САР в ходе незаконной операции.

Москва возложила ответственность на Израиль, поскольку израильский пилот использовал Ил-20, прикрывшись им, как щитом. Руководство еврейского государства в свою очередь обвиняет во всем сирийскую ПВО. После трагедии в Сирии российские власти приняли решение предоставить Дамаску более современные средства ПВО С-300.