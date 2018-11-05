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Силовые акции Израиля в Сирии способствуют росту напряженности в регионе — Лавров

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Силовые акции Израиля в Сирии способствуют росту напряженности в регионе — Лавров

Москва, 5 ноября. Силовые акции Израиля в Сирии не могут решить волнующие его проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, действия Израиля лишь ведут к росту региональной напряженности.

«Израильская сторона не всегда четко выполняла обязательства, прежде всего в части, касающейся предупреждения российских военных о боевых операциях, осуществляемых на сирийской территории. В ряде случаев это ставило под угрозу жизнь и здоровье находящихся в Сирии наших военнослужащих», — заявил глава МИД РФ в интервью испанской газете El Pais.

В качестве примера глава министерства иностранных дел России привел ситуацию в марте прошлого года, когда самолеты армии Израиля провели бомбардировку рядом с Пальмирой.

При этом в России неоднократно предупреждали, что подобные действия могут привести к трагедии.
 

Автор: Настасья Шеркунова
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