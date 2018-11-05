Ученые из США нашли способ сбрасывать вес быстрее

Вашингтон, 5 ноября. Чтобы быстрее похудеть, необходимо ежедневно взвешиваться. К такому выводу пришли ученые из США, чей доклад на эту тему был опубликован порталом EurekAlert.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие более тысячи человек. Исследователи фиксировали, как часто добровольцы взвешивались, а также отмечали изменение их вес с течением времени.

Участники эксперимента были разбиты на группы. В одну из групп входили те, кто взвешивался регулярно, в другую – те, кто в ходе эксперимента не взвешивался никогда.

Ученые отметили, что те, кто взвешивался реже раза в неделю, за год не похудели вообще. Те же, кто измерял свой вес каждый день, сумели эффективно похудеть. В докладе подчеркивается, что ученые не давали подопытным никаких советов по похудению. Результаты исследования, по мнению его авторов, демонстрируют, что для похудения крайне важен самостоятельный контроль массы тела.