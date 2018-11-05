Более трех миллионов россиян посетили праздничные мероприятия в День народного единства

Москва, 5 ноября. Более 3,2 миллиона человек в России 4 ноября посетили праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Лидером по числу участников праздничных акций и мероприятий стала Москва, где их посетили 775 тысяч человек. Такие данные приводят организаторы акций.

В Санкт-Петербурге праздничные мероприятия посетили 119 тысяч человек, в Ростовской области – 139 тысяч, в Нижегородской – около 175 тысяч. В Новосибирской и Свердловских областях массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства, собрали 105 тысяч и 74 тысячи человек соответственно.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, всего в День народного единства в России прошло около двух тысяч праздничных мероприятий, охранной которых занимались примерно 17 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии. По ее словам, существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.