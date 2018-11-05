Вооруженный человек похитил 79 школьников в Камеруне

Яунде, 5 ноября. Вооруженный человек похитил 79 школьников в городе Баменда, расположенном на северо-западе страны.

Неизвестный захватил автобус, в котором находились дети, директор школы и водитель, когда машина выехала за пределы города. Армия уже начала прочесывать окрестности.

Предположительно ответственность за похищение несут боевики-сепаратисты, заявил источник в армии. Однако сами они отрицают свою причастность и возлагают ответственность на правительственные войска.

«Суммарно было похищен 81 человек, включая директора. Их увезли в неизвестном направлении», — отметил военный источник.

Как сообщает Reuters, англоязычные сепаратисты протестуют против франкоязычного правительства президента Камеруна Поля Бийи.