Клинцевич объяснил, почему эксперты признали ВС России сильнейшими в Европе

Москва, 5 ноября. Программа по переоснащению Вооруженных сил РФ, а также успешный боевой опыт, полученный в Сирии, позволили поднять российскую армию до первого места в рейтинге сильнейших в Европе. С таким заявлением выступил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Накануне издание Business Insider составило рейтинг 25 сильнейших армий Европы. Российские ВС заняли в нем первое место. Второе место досталось Франции, третье – Великобритании.

«Высокая оценка состояния наших Вооруженных сил абсолютно ожидаема и абсолютно оправданна. Основной критерий по-прежнему связан с наличием у России ядерной триады», ― отметил Клинцевич в интервью РИА Новости.

Он добавил, что другим важным фактором, обеспечивающим высокую боеготовность российской армии, является программа ее перевооружения, а также богатый боевой опыт, полученный в ходе военной операции на территории Сирии. Клинцевич напомнил, что по итогам программы перевооружения, в сухопутных войсках более 60% единиц техники являются новыми образцами вооружения. Аналогичный показатель в авиации достигает 80%.