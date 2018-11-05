Полиция перекрыла площадь возле парламента в Лондоне из-за «инцидента»





Лондон, 5 ноября. Полиция перекрыла площадь возле парламента Великобритании в Лондоне из-за некоего «инцидента».

Как рассказал источник агентства Reuters в правоохранительных органах, причиной перекрытия площади стал подозрительный пакет. Согласно последним данным, площадь и дороги возле Вестминстерского дворца вновь открыты.

Напомним, что аналогичный случай произошел 29 октября в Вашингтоне, когда возле российского посольства был обнаружен подозрительный пакет. После осмотра стало понятно, что опасных веществ в найденном у дипломатического ведомства пакете не обнаружено.

Инцидент произошел на фоне недавнего скандала с посылками в США. Речь идет о посылках с взрывным устройством внутри, которые получили 14 критиков президента США Дональда Трампа. Подозреваемый уже задержан, им оказался пожилой республиканец.

