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«Перехват» американского самолета-разведчика российским Су-27 попал на видео

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С«Перехват» американского самолета-разведчика российским Су-27 попал на видео

Вашингтон, 5 ноября. ВМС США выложили видеозапись «перехвата» американского самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над водами Черного моря.

На кадрах ролика видно, как Су-27 пролетает на форсаже рядом с «разведчиком», а потом уходит вправо. Военно-морские силы утверждают, что российский истребитель якобы дважды сближался с EP-3 Aries, однако из-за монтажа трудно точно сказать, идет ли речь о двух перехватах, или это одно и то же сближение, снятое с разных ракурсов.

«Перехват» американского самолета-разведчика российским Су-27 попал на видео

В пресс-службе ВМС США отметили, что время перехвата составило 25 минут, и что выполненный российским самолетом маневр якобы был «небезопасным».

Отметим, что в последнее время самолеты-разведчики США все чаще встречаются возле российских границ. Так, например, в середине октября самолет-разведчик RC-135V был замечен у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Предполагается, что разведчик собирал данные о средствах ПВО, расположенные в Краснодарском крае и в Крыму. Несколькими днями ранее самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U был замечен у западных границ России.

 

Автор: Антон Соколов
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