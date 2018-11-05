США освобождают террористов из Гуантанамо, чтобы они воевали в Сирии — постпред

Нью-Йорк, 5 ноября. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил США в сотрудничестве с террористами.

По его словам, американская разведка освобождает боевиков из Гуантанамо, дает им паспорта, визы и деньги, чтобы те сражались в Сирии.

«Американские власти освободили значительное число заключенных в тюрьме Гуантанамо. Удивительным образом эти люди оказались в моей стране. Им оказывали все возможное содействие, которое потребовало немалых затрат, чтобы они добрались до Сирии», — отметил постпред.

В качестве примера Джаафари привел сирийского террориста Джихаба Диада, известного также под именем Абу аль-Диад. Боевик в 2000 году отправился в Афганистан, чтобы воевать на стороне «Аль-Каиды»1, однако в 2001 году его схватили пакистанские военные и передали США, после чего джихадист оказался в Гуантанамо. Однако впоследствии он был оттуда освобожден.

На сегодняшний день, как утверждает Джаафари, Джихаб Диад живет в Турции. Он свободно пересекает турецко-сирийскую границу и воюет на стороне «Джебхат ан-Нусры»1. Напомним, что террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.