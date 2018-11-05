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Белорусская авиакомпания выставила на продажу самолет Лукашенко

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Белорусская авиакомпания выставила на продажу самолет Лукашенко

Минск, 5 ноября. Белорусская авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет Ту-154М, который некогда обслуживал президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов правительства.

Стартовая цена необычного лота составляет 4,3 млн белорусских рублей (примерно 2 млн долларов). Самолет был выпущен в 1995 году и активно использовался администрацией президента в середине двухтысячных годов. В 2012 году новым самолетом Лукашенко стал Boeing-767-300ER, пишут белорусские СМИ.

Отметим, что последним «президентским маршрутом» Ту-154М был Китай, куда белорусский лидер летал в сентябре 2016 года.

Самолет Лукашенко  стал не единственным «долгожителем» среди «бортов номер один». Так, например, в августе сообщалось, что широкофюзеляжный самолет Ил-96-300, на котором летал первый президент России Борис Ельцин, прослужит еще два года, несмотря на 23-летний срок эксплуатации.

Автор: Антон Соколов
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