Германия призвала Украину найти убийц советницы мэра Херсона

Берлин, 5 ноября. Власти Германии призвали Украину расследовать убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщает министерство иностранных дел ФРГ.

«Правительство ФРГ потрясено гибелью украинской активистки Катерины Гандзюк, которая смело выступала против коррупции. Осуждаем это трусливое нападение. Дело должно быть расследовано скорейшим образом, виновные — понести наказание», — говорится в сообщении.

МИД Германии также подчеркнул, что Берлин готов продолжать поддерживать любые гражданские инициативы, направленные на борьбу с коррупцией на Украине.

Ранее сообщалось, что неизвестный облил советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Девушка получила химический ожог 35% тела и погибла в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко поручил полиции приложить максимум усилий для того, чтобы поймать убийц Гандзюк.

Отметим, параллельно с госслужбой погибшая вела и активную общественную работу в организации «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», занимающуюся исследованиями в сфере публичных финансов, борьбой с коррупцией и так далее.