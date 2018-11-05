Пляски на костях: как «Новая газета» распространяет фейки о гибели россиян в Сирии

«Новая газета» продолжает распространять фейковые новости. На этот раз «журналисты» сообщают о том, что в Сирии во время подрыва автомобиля якобы погибли российские военнослужащие и добровольцы.

По сообщению либерального СМИ, 4 ноября в бывшем здании сирийской криминальной полиции, которое располагается вблизи трассы Дамаск – Дейр эз-Зор, произошел взрыв, во время которого погибло 11 человек.

«Среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», — пишет «Новая газета» ссылаясь на свои источники в САР.

Но о каких же источниках пишет российское либеральное СМИ? Ровно ту же новость еще вчера опубликовал у себя на сайте Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR). А он в свою очередь взял опубликованную второго ноября информацию с сирийских антиправительственных СМИ, занимающихся пропагандой в пользу боевиков вооруженных группировок. Среди них Zaman al-Wasl и Eldorar Alshamia.

И если у всех источников примерно совпадает место действия — перекресток «Панорама», то вот количество погибших и их принадлежность очень разнится. 2 ноября одно СМИ сторонников джихадистов писало о пяти погибших россиянах, а другое — о семи. Спустя два дня, SOHR пишет о шести. При этом ни тогда, ни сейчас никаких подтверждений, что происшествие действительно произошло — не было.

Однако взрывы в районе, про который пишут «сирийские источники» действительно были. За несколько часов до появления первого сообщения, командование сирийской армии официально заявило, что взрывотехники САА будут проводить работы по утилизации самодельных взрывных устройств, ранее отбитых у террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) в районе населенного пункта Аш-Шула.

Именно он расположен на шоссе N7 всего в 20 километрах от перекрестка «Панорама», где якобы и подорвались российские военные.

«По всей видимости, замеченный местными жителями военный транспорт и последующие услышанные взрывы стали основой для появления слухов о гибели военных, которые для лучшего тиражирования были названы российскими», — написал авторитетный Telegram-канал @directorate4 сразу после первых сообщений.

Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей в Сирии также подтвердили, что никаких российских граждан в это время не погибло и не пострадало. Хотя сирийская армия действительно понесла потери. Корреспонденты ФАН планируют в ближайшее время посетить место, где, как «уверяют» в «Новой газете», произошло происшествие и прислать прямо оттуда самую свежую информацию.

Что же касается, «Новой газеты», то они в очередной раз выдали чужую информацию за свою, да еще и так, что показали свою абсолютную безграмотность в теме сирийского конфликта. Мало того, что либеральные журналисты стали тиражировать информацию, изначально появившуюся на джихадистских ресурсах, так еще и в очередной раз попытались дискредитировать своих же военных и добровольцев, разгромивших «Исламское государство».

Очередной фейк «Новой газеты» Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Доверять в таких ситуациях необходимо только официальным органам: Москве, Минобороны РФ, МИД РФ, командованию сирийской армии и официальному правительству Дамаска. Здесь же я вижу преднамеренные действия «Новой газеты», которая в попытках первыми выдать непроверенную информацию о гибели наших военных, просто пытается заработать трафик. Это в прямом смысле пляски на костях. Мне кажется, подобного рода агентства должны быть под постоянным контролем со стороны наших соответствующих органов и официальных служб. А вообще, уже давно пора их наказывать за то, что выдают подобные тексты», — считает эксперт.

Собеседник ФАН также напомнил, как «Новая газета» использует «информаторов». Одним из последних случаев была история, выдуманная сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. В начале октября он обратился в полицию Санкт-Петербурга и заявил об исчезновении своего «осведомителя» Валерия Амельченко. Последний рассказывал Короткову о «грязной работе», которую якобы выполнял по заказу предпринимателя Евгения Пригожина. Правоохранители объявили пропавшего в розыск, однако спустя какое-то время Амельченко сам явился в полицию и рассказал о методах работы издания и его сотрудников. Оказалось, Коротков сам предложил пожилому уже Амельченко заработать, предложив 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись текст, написанный «журналистом».

1 Организация запрещена на территории РФ.