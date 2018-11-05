Российский Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем — Вашингтон

Вашингтон, 5 ноября. Российский истребитель Су-27 «перехватил» американский самолет-разведчик EP-3 Aries над Черным морем, сообщает ВМС США.

«Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж. Продолжительность перехвата составила около 25 минут», — говорится в сообщении.

По словам представителей ВМС США, российский истребитель дважды пролетал возле EP-3 на форсаже. После первого сближения американское воздушное судно сообщило о турбулентности, после второго — о колебаниях.

Отметим, что в последнее время самолеты-разведчики США все чаще встречаются возле российских границ. Так, например, в середине октября самолет-разведчик RC-135V был замечен у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Предполагается, что разведчик собирал данные о средствах ПВО, расположенные в Краснодарском крае и в Крыму. Несколькими днями ранее самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U был замечен у западных границ России.