Неизвестные пытались поджечь колокольню храма иконы Божией Матери в Одессе

Одесса, 5 ноября. Неизвестные пытались поджечь колокольню православного храма иконы Божией Матери при детском реабилитационном центре в Одессе. Об этом сообщили в одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Злоумышленники пытались взломать входную дверь храма. Охранники реабилитационного центра вовремя заметили огонь, и возгорание удалось локализовать. На место происшествия вызвали пожарных и полицию.

«Силы, восставшие против церкви и народных святынь, вдохновляются крайним безбожием и бесчеловечностью», — говорится в сообщении УПЦ МП.

Представители епархии также считают, что попытка поджога является выражением презрения к людям, проходящим лечение в реабилитационном центре. Представители духовенства обратились к правоохранительным органам с просьбой принять необходимые меры по обеспечению безопасности.

Отметим, что это не первая провокация в православных храмах с 2014 года на Украине. После госпереворота в стране экстремисты и раскольники предприняли около 50 попыток захвата православных храмов канонической православной церкви, сообщал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Комиссия ООН зафиксировала еще шесть случаев нападения на храмы УПЦ МП в период с 16 мая по 15 августа 2018 года.