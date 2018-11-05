США показали пренебрежение к СБ ООН новыми санкциями против Ирана — Косачев

Москва, 5 ноября. Власти США продемонстрировали свое пренебрежение Совету Безопасности ООН, когда ввели санкции против Ирана. Об этом в понедельник заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, Вашингтон использует санкции для давления на все международное сообщество. При этом экономические ограничения действуют весьма избирательно. Они не затрагивают целый ряд американских союзников.

«Это демонстрация пренебрежения резолюциями Совета Безопасности ООН. Если такую линию поведения не заблокировать усилиями всего мирового сообщества, нам всем предстоит жить в совершенно другом мире своеволия и безрассудства», — отметил сенатор.

Косачев добавил, что действия США создают крайне опасную ситуацию для всего мира, передает РИА Новости.

Напомним, что 5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана, которые предполагают запрет экспорта иранской нефти. Санкции запрещают зарубежным государствам покупать углеводороды у исламской республики. Власти Великобритании выразили сожаление в связи с решением Вашингтона ввести санкции и пообещали соблюдать условия ядерной сделки. Иран призвал ООН привлечь к ответственности США за нарушение международного права.