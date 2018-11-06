Сирия, 6 ноября. Коалиция США вновь атаковала Хаджин в Дейр-эз-Зоре фосфорными боеприпасами. Турция перебросила около 1200 боевиков к северо-восточным окраинам Алеппо. Спецназ США патрулировал приграничные районы Хасаки вместе с курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками у границы между Хамой и Идлибом; стягивали силы к Абу Кемалю на юго-восток Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: обвинило США в применение химоружия в Хаджине в юго-восточной части САР.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила провоцировать стычки с САА на западе провинции Алеппо.

Курды: взяли на себя ответственность за организацию взрыва в Африне; понесли потери в результате нападения ИГ1 у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в установке СВУ в Аль-Бабе на севере Алеппо.

Международная коалиция: приступила к патрулированию сирийско-турецкой границы в Хасаке совместно с курдами; провела бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: направили Силы народной мобилизации («Хашд Аш-Шааби») на юго-восток Сирии.

ВС Турции: перебросили около 1200 протурецких боевиков к северо-восточным окраинам Алеппо; обстреляли укрепрайоны курдов в Ракке.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки интернет-портал, подконтрольный курдам, заявил о том, что члены Отрядов народной самообороны (YPG) взяли на себя ответственность за организацию взрыва на юго-западе кантона Африн. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, в результате детонации взрывного устройства, заложенного на обочине дороги, был уничтожен автомобиль исламистского формирования «Файлак Аш-Шам», а также несколько боевиков группировки. Напомним, курдские радикалы осуществляют подпольную деятельность на занимаемых джихадистами территориях в рамках антитурецкой операции «Гнев оливок», о начале которой было объявлено после захвата Африна «Сирийской свободной армией» (ССА)**. Во второй половине дня поступили данные о взрыве в городе Аль-Баб, в результате которого погибли два мирных жителя. В установке СВУ также подозреваются члены YPG.

Западные окраины административного центра региона в очередной раз подверглись ударам исламистов незаконных вооруженных формирований. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) провела ответный обстрел огневых позиций боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Мансура, что привело к потерям радикалов в военной технике. Также под ударом сил САР оказались позиции боевиков в пригороде Ар-Рашидин.

Турция продолжила наращивать боевую мощь на границе с Сирией в преддверии масштабных столкновений с силами курдов. Как передавал в сети Twitter военный источник (Dannymakkisyria), порядка 1200 боевиков были передислоцированы к северо-восточным окраинам Алеппо при поддержке турецких военных.

Провинция Хомс

На оккупированные США территории в зоне американской военной базы «Ат-Танф» впервые за последние десять месяцев прибыл гуманитарный конвой ООН, благодаря чему жители лагеря для беженцев «Рукбан» получили наборы с продовольствием, а также медикаменты и предметы первой необходимости. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Савченко отметил, что груз общим весом около 450 тонн сопровождали военные полицейские РФ. Напомним, около недели назад доставка гумпомощи была сорвана, поскольку Соединенные Штаты, контролирующие так называемую зону безопасности, не смогли предоставить гарантии безопасности конвою ООН, передав право сопровождения колонны проамериканской антиправительственной группировке «Джейш Магавир Ат-Таура».

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Дейр-эз-Зора в течение дня не утихали вооруженные столкновения между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и джихадистами «Исламского государства». Бои разворачивались в районе населенных пунктов Шухейль и Аль-Бахра, а также недалеко от нефтяного поля Аль-Омар. В результате противостояния курдские отряды понесли потери в живой силе и продолжили отступать.

Подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал Al Amaq сообщал о том, что ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в очередной раз использовали фосфорные боеприпасы во время авианалета на Хаджин, что привело к гибели 15 человек. Данную информацию подтвердило новостное агентство SANA News. Напомним, в последнее время случаи применения коалицией запрещенного белого фосфора заметно участились, вследствие чего власти Сирии были вынуждены обратиться к Совету безопасности ООН, дабы международное сообщество осудило действия США. Во второй половине дня также стало известно о том, что под ударами западного альянса погибли трое детей в городе Аш-Шаафа.

Накануне в САР были переброшены иракские Силы народной мобилизации, призванные минимизировать риск проникновения исламистов на территорию Ирака. Об этом сообщал в сети Twitter военный источник (VivaRevolt). Также появилась информация о том, что в приграничную зону стягиваются подкрепления Сирийской арабской армии (САА), дабы предотвратить возможные вылазки террористов через Евфрат.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня на севере Хамы и на юго-востоке Идлиба фиксировались взаимные обстрелы между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Информагентство SOHR передавало, что после ударов исламистов по жилым районам населенных пунктов Джурин и Маан части Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях городов Аль-Латамина и Сукейк. Отмечалось, что непрекращающиеся провокации со стороны исламистов вынуждают силы САР привести свои войска в состояние повышенной боеготовности, несмотря на то, что на линии соприкосновения сил сторон действует режим прекращения огня.

Провинция Ракка

В северной части провинции Ракка произошли новые стычки между турецкими вооруженными силами и правительственными подразделениями. По информации новостного агентства Al Masdar News, под огнем артиллерии Турции оказались опорные пункты Отрядов народной самообороны (YPG) в городе Тель-Абьяд. Тем не менее никаких сведений о потерях курдов в живой силе или военной технике до сих пор не поступало. Как сообщалось ранее, Анкара стремится избавиться от угрозы в лице курдских отрядов вблизи своих границ. Напомним, на границе турками не раз были задержаны члены Рабочей партии Курдистана (РПК), пытавшиеся пробраться на территорию Турецкой Республики.

Провинция Хасака

На севере региона был замечен совместный патруль спецназа США и членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической многими государствами. Об этом сообщал в сети Twitter военный источник (leventkemaI). Таким образом, Соединенные Штаты не только не придерживаются условий достигнутого с Турцией соглашения о выводе курдских боевиков из Манбиджа, но и оказывают поддержку радикальным курдским формированиям. Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке к полномасштабной военной операции по созданию буферной зоны к востоку от Евфрата. Поводом к этому стало невыполнение условий Манбиджского договора, а также укрепление курдами опорных пунктов на границе с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)