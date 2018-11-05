Россия и Иран обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Тегеран, 5 ноября. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в понедельник посетил Тегеран, где встретился с главой Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Стороны обсудили вопросы политического урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, а также взаимодействие между Москвой, Дамаском и Тегераном по борьбе с терроризмом. Как сообщило агентство «Тасним», Шамхани высоко оценил сотрудничество трех стран и отметил успехи в борьбе с боевиками.

Напомним, что Лаврентьев прибыл в Тегеран, чтобы доложить о результатах недавнего четырехстороннего саммита по Сирии, в котором приняли участие лидеры России, Турции, Германии и Франции. Встреча состоялась по инициативе турецкой стороны. По итогам переговоров было принято совместное заявление, которое планируется предоставить правительству Сирии.