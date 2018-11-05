Сирия, 5 ноября. В результате авианалетов ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибли 18 мирных жителей, включая 3 детей. «Ан-Нусра»*** продолжает провоцировать стычки с силами САР в демилитаризованной зоне. САА обнаружила тайник боевиков в Эль-Кунейтре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заявили о том, что военнослужащие, участвующие в боевых действиях как минимум пять лет, будут освобождены от службы; обнаружили тайник боевиков в Эль-Кунейтре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА вблизи населенных пунктов Халса и Зейтан на западе Алеппо.

Курды: противостоят террористам ИГ1 в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: провела боевые вылеты в городе Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре, погибли трое детей.

Провинция Дамаск

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что власти Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки в стране. Согласно данным интернет-портала, сирийские вооруженные силы освободят от службы тех солдат, которые принимали участие в военных действиях на протяжении по меньшей мере пяти лет. Таким образом, правительство САР надеется вернуться к довоенному периоду, планомерно переходя к опоре на подразделения федеральной полиции. Напомним, ранее в этом году Сирийская арабская армия (САА) демобилизовала тысячи солдат, которые участвовали в боевых действиях с 2011 года. Отмечается, что те военнослужащие, которых призвали в 2012 и 2013 годах, были проинформированы о том, они смогут оставить САА после урегулирования ситуации в Идлибе.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции вновь отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. По информации военного источника в сети Twitter (encnewscenter50), силы САР обстреляли укрепления джихадистов террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Халса и Зейтан. Напомним, боевые действия на окраинах Алеппо были инициированы исламистами, о чем сообщалось ранее. Несмотря на то, что на границах «Большого Идлиба» в рамках Сочинского соглашения действует режим прекращения огня, радикальные антиправительственные формирования не прекращают вести огонь по расположениям сил САР, а также по мирным кварталам населенных пунктов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились новые данные о результатах последней бомбардировки ВВС международной коалиции, в ходе которой были использованы фосфорные боеприпасы. Согласно информации агентства новостей SANA News, в результате обстрела города Хаджин были убиты по меньшей мере 15 мирных жителей. Напомним, использование снарядов с белым фосфором запрещено международными конвенциями, однако американские силы не прекращают применять их во время своих авианалетов. Кроме того, стало известно о том, что под ударами коалиционной авиации в населенном пункте Аш-Шаафа погибли трое детей. Отмечается, что ВВС западного альянса активизировали боевые вылеты в юго-восточных районах провинции после того, как курды объявили о передислокации своих отрядов на север САР. Тем не менее зачастую бомбардировки коалиции приводят к новым жертвам среди мирного населения.

Между тем, по данным Twitter-канала (DeirEzzor24), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают столкновения с террористами «Исламского государства»1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Напомним, ранее сообщалось о том, что многие курдские бойцы дезертируют.

Провинция Идлиб

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон заявили об очередных случаях нарушения режима прекращения огня боевиками вооруженной оппозиции. ЦПВС отмечает, что, несмотря на то, что члены антиправительственных формирований должны были вывести тяжелое вооружение и свои отряды до 15 октября, в обозначенных рамками Сочинского соглашения границах демилитаризованной зоны не прекращаются провокационные обстрелы джихадистов. Это вынуждает Сирийскую арабскую армию (САА) сохранять военное присутствие на линии разграничения сил сторон, дабы предотвратить возможные вылазки боевиков.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось обнаружить еще один крупный тайник с оружием, оставленный джихадистами вооруженной оппозиции перед выходом из провинции Эль-Кунейтра. Согласно сведениям медиапортала SANA News, хранилище было найдено недалеко от города Джубата Аль-Хашаб. Отмечается, что большая часть изъятого вооружения была произведена Соединенными Штатами и Великобританией. Инженерными подразделениями САА были конфискованы снайперские винтовки, американские ракеты TOW, артиллерийские снаряды, а также телекоммуникационное оборудование. Напомним, территории на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) были полностью освобождены от оккупации незаконных вооруженных формирований в конце июля в ходе военной операции «Базальт».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)