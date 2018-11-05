Иран призвал ООН наказать США за санкции

Нью-Йорк, 5 ноября. Руководство ООН должно привлечь к ответственности Соединенные Штаты за введение санкций против Ирана в нарушение прежних договоренностей. С таким призывом в понедельник выступил постпред исламской республики при ООН Голамали Хошруа, который направил письмо на имя генсека организации Антониу Гутеррешу, пишет Reuters.

«Безответственное поведение Соединенных Штатов требует коллективной реакции со стороны международного сообщества в целях поддержания верховенства права, предотвращения подрыва дипломатии и защиты принципа многосторонних отношений», — отметил посол.

Напомним, что 5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана, которые предполагают запрет экспорта иранской нефти. Санкции запрещают зарубежным государствам покупать углеводороды у исламской республики. Власти Великобритании выразили сожаление в связи с решением Вашингтона ввести санкции и пообещали соблюдать условия ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.