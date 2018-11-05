Донецк, 5 ноября. Украинская армия за прошедшую неделю более 140 раз открывала огонь в Донбассе, нарушая тем самым минские соглашения. Об этом в понедельник заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, с 29 октября по 4 ноября по территории ДНР было выпущено девять снарядов калибра 122 мм и 99 мин калибра 120 и 82 мм. Кроме того, дважды украинские силовики применяли ударные беспилотники. В результате обстрелов десять домов и один объект инфраструктуры получили повреждения.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в феврале 2015 года. Он предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.