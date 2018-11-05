Нью-Йорк, 5 ноября. Боевики террористических группировок при содействии членов псевдогуманитарной организации «Белые каски» не прекращают подготовку к провокации с применением химического оружия в районе Идлиба. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, представители САР регулярно сообщают о готовящейся провокации Совету Безопасности ООН.

«Такими данными обладают и российские военные», — сказал Василий Небензя.

По его словам, 27 октября боевики запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» перебросили из Маарет ан-Нумана 20 десятилитровых емкостей с хлором.

Небензя считает, что главная цель готовящейся провокации — «навесить клеймо нарушителя» режима нераспространения химического оружия на Сирию, а также «заклеймить позором Россию как страну, якобы потворствующую «отвратительным преступлениям».

Постпред РФ при ООН отметил, что российские специалисты отслеживают ситуацию. На постах вблизи демилитаризованной зоны в Идлибе развернуты машины радиационной, химической и биологической разведки, с помощью которых будет проводиться анализ обстановки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Патрулировать ее границы будет совместный российско-турецкий контингент.