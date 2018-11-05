«Вы бомбили мою страну»: сербский игрок «Манчестер Юнайтед» отказался надевать символ НАТО

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Лондон, 5 ноября. Сербский футболист Неманя Матич, который выступает за британский клуб «Манчестер Юнайтед», отказался прикреплять цветок мака к футболке перед игрой против «Борнмута».

Футболист попросил объяснить ему значение данного символа. Узнав, что мак является данью памяти британским солдатам, погибшим при проведении операций НАТО и в других вооруженных конфликтах, Матич наотрез отказался прикреплять его к форме.

«Вы бомбили мою страну, и я ни за что не надену это. Если потребуется, я готов прямо сейчас покинуть клуб и Англию», — отметил он, бросая цветок на пол.

Напомним, что в 1999 НАТО вмешалась в косовский конфликт и начала бомбить Югославию. В ходе бомбардировок было убито 1,7 тыс. человек, 400 из которых — дети. Еще 10 тыс. человек получили ранения. Примечательно, что у Североатлантического альянса не было мандата ООН на проведение операции, поэтому некоторые страны расценивают действия НАТО как военную агрессию. Итогом операции стал развал Югославии.

Споры о правомерности бомбардировки Югославии не утихают по сей день. Так, к примеру, в октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с сербскими студентами и заявил, что целью нанесения авиаударов по их родной стране в 1999 году была «защита мирного населения» и свержение президента Слободана Милошевича. Слова Столтенберга о «мирной бомбежке» вызвали широкий резонанс в республике. Сербская народная партия заявила, что вооруженную агрессию против сербского народа нельзя оправдать никакими словами. В связи с этим партия отказалась от сотрудничества с военным блоком.