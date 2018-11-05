Стал известен доход чиновницы, высказавшейся о «не просившем рожать государстве»

Екатеринбург, 5 ноября. Стал известен доход руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, сказавшей скандальную фразу о том, что государство «ничего не должно» молодежи. Во время рабочей встречи в Кировграде чиновница заявила, что государство «не просило» родителей подрастающего поколения рожать детей.

По данным, опубликованным в декларации на сайте правительства Свердловской области, в 2017 году Глацких заработала 1,525 миллиона рублей. В собственности чиновницы находятся два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, квартира площадью 116 квадратных метров и гараж. В пользовании Глацких находятся еще две квартиры. Руководитель свердловского департамента молодежной политики также задекларировала два автомобиля: Mercedes-Benz ML 350 и «Лада» 212140.

По данным за 2016 год, доход Глацких, согласно декларации, составил 4,25 миллиона рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на инцидент. Он сообщил, что запросит полную видеозапись со словами подчиненной, чтобы выяснить все детали произошедшего. Куйвашев также заявил, что проведет беседу с Глацких. На основании этого разговора и изучения видеозаписи со словами чиновницы, губернатор примет решение. Глава региона подчеркнул, что у государства есть обязательства перед своими гражданами, и власти продолжат их выполнять.

Проблемы демографической политики и повышения рождаемости в России обсуждаются на государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страна сумела преодолеть негативные тенденции в данной сфере, однако часть проблем все еще не решена и на вызовы будущего предстоит ответить. Во время «прямой линии» в 2018 году Владимир Путин призвал снизить ипотечную ставку для многодетных семей.