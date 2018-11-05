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Полиция разыскивает квартирных мошенников в Кузбассе

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Полиция разыскивает квартирных мошенников в Кузбассе

Кемерово, 5 ноября. Правоохранительные органы разыскивают мошенников, от рук которых пострадал 50-летний житель Юрги, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина разместил объявление о сдаче в аренду квартиры в Интернете. Ему позвонила женщина и попросила сообщить данные для перевода предоплаты в размере 10 тысяч рублей. Она попросила арендодателя проверить состояние счета через банкомат.

Затем трубку взял ее сообщник и попросил жителя Юрги набрать комбинацию цифр. Через которое время с его счета списалось 50 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. Оказалось, что мошенники обманным путем заставили его привязать свою банковскую карту к их номеру телефона, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Ирина Селезнева
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