Вселенский собор может отменить предоставление автокефалии украинской церкви

Цетине, 5 ноября. Критский Вселенский собор может отменить решение патриарха Константинопольского Варфоломея I о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом в понедельник заявил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

По его словам, именно Критский собор, который в свое время так и не был завершен, должен поставить точку в спорах о принадлежности украинских приходов. С предложением продолжить Критский собор ранее выступал сербский патриарх.

«Чем раньше он будет созван, тем лучше. Константинопольский патриархат настаивает, что диаспора принадлежит ему, а это абсолютно неприемлемо с точки зрения канонов», — отметил митрополит.

Священнослужитель также напомнил, что с предложением предоставить автокефалию может выступить только мать-церковь. Соответственно, данным правом обладает Московский патриархат Русской православной церкви, которому вот уже 300 лет принадлежит украинская церковь. И только после этого остальные церкви могут рассмотреть данное предложение и вынести вердикт, передает ТАСС.

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.