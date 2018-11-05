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Число пострадавших при обрушении моста в ХМАО увеличилось

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Число пострадавших при обрушении моста в ХМАО увеличилось

Ханты-Мансийск, 5 ноября. Автомобильный мост обрушился в Нефтеюганском районе ХМАО. Число пострадавших при происшествии увеличилось до семи человек.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС в комментарии РИА Новости. Все пострадавшие госпитализированы. Ранее сообщалось о пяти рабочих, получивших травмы.

По информации источников Федерального агентства новостей, при обрушении моста погибли два человека. Под завалами продолжаются поиски пострадавших. На месте трагедии работают экстренные службы. 

Во время происшествия на мосту находились «КамАЗ» и строительный кран. Отмечалось, что мост, находящийся в 35 километрах от Нефтеюганска, был на реконструкции. 

Автор: Регина Пак
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