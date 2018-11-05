ВСУ подвозят боеприпасы к линии фронта в Донбассе | 5 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ВСУ подвозят боеприпасы к линии фронта в Донбассе Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР Андрей Марочко. По данным разведки ЛНР, в район населенного пункта Счастье прибыло пять грузовиков с боеприпасами. При этом украинские силовики не прекращают обстрелы территории Донбасса, нарушая договоренности. Ранее сообщалось о шести подобных случаях за сутки со стороны ВСУ. Напомним, что в 2014 году Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, не признавших новую власть на Украине легитимной. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали 10 тысяч человек.

Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО Два человека погибли и пятеро пострадали при обрушении моста у поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили источники Федерального агентства новостей. Мост находился на реконструкции. По уточненной информации, во время обрушения на нем находились кран и «КамАЗ». На данный момент под завалами продолжаются поиски возможных пострадавших. На месте трагедии работают все службы. Число погибших и пострадавших может измениться.

Трое детей из провинции Дейр-эз-Зор погибли при атаке самолетов ВВС коалиции Трое детей из провинции Дейр-эз-Зор погибли при атаке самолетов ВВС международной коалиции под руководством США. Как передает местное агентство SANA, во время налёта был применён белый фосфор, который запрещен международными конвенциями. Воздушные силы нанесли удары по населенному пункту Эш-Шаафа и городу Хаджин. Это не первый случай, когда во время операции американской коалиции погибают мирные жители. В октябре местные СМИ дважды сообщали о применении альянсом белого фосфора.