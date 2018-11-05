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Убийца российского солдата приговорен к 22 годам тюрьмы в Армении

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Убийца российского солдата приговорен к 22 годам тюрьмы в Армении

Гюмри, 5 ноября. Обвиняемый по делу об убийстве российского солдата в Гюмри приговорен к 22 годам лишения свободы в Армении. Об этом сообщили в суде общей юрисдикции Ширакской области.

Российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года. Он скончался на месте происшествия от восьми колото-ножевых ран. По данным следствия, Арман Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, и по мотивам религиозной ненависти нанес Ялпаеву несколько ударов ножом.

Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы.

«20 лет за убийство и еще два года — за незаконное ношение холодного оружия», — сообщили в суде в комментарии РИА Новости.

Джанджугазяну инкриминировали статьи «Убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма» и «Незаконное ношение холодного оружия».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Регина Пак
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