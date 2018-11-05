Главные новости 5 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 5 ноября.

В США стали задумываться о последствиях расширения военно-политического блока НАТО в Восточной Европе, пишет The Washington Times. «НАТО должны остановить»: в США потребовали прекратить расширение альянса к границам России.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель нанесла визит в Киев и провела встречу с президентом Украины Петром Порошенко из-за опасения в преддверии парламентских и президентских выборов в стране, считает украинский политолог Ростислав Ищенко. Угроза Европе: эксперт назвал реальную цель визита Меркель в Киев.

Евгений Куйвашев опубликовал запись на своей странице в Instagram. Автору слов о «не просившем рожать» государстве грозит беседа с губернатором Свердловской области.

Один человек погиб в результате столкновения двух небольших самолетов в небе над канадской Оттавой. Один человек погиб при столкновении самолетов в Оттаве.

В Польше недалеко от города Бохня в Малопольском воеводстве произошла авария с участием двухэтажного автобуса из Украины и четырех легковых автомобилей. Травмы различной степени тяжести получили семь человек. Украинский автобус столкнулся в Польше с четырьмя авто, есть раненые.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с предложением выкупить половину территории Украины, добавив, что «вторая половина сама попросится в состав России». «Вторая сама попросится»: Милонов предложил выкупить половину Украины.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пригрозил оккупировать Россию. Его послание об украинской «нации воинов» опубликовано на странице в социальной сети Facebook. «Москва разбудила нацию воинов»: в Киеве пригрозили России новой оккупацией.

Журнал The National Interest раскрыл особенности российских танков Т-72, Т-80 и Т-90. «Живучесть и смертоносность»: NI раскрыл особенности российских танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Два человека погибли при обрушении моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили источники Федерального агентства новостей. Два человека погибли при обрушении моста в ХМАО.

В центре скандала оказалась олимпийская чемпионка Ольга Глацких. Государство не просило вас рожать: на Урале разгорается скандал из-за слов чиновницы о помощи детям.