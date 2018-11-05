Сирия, 5 ноября. ВС Турции перебросили порядка 1200 исламистов на восток от реки Евфрат. Курды подверглись обстрелам турецких военнослужащих на севере Ракки. Террористы ИГ1 пытаются прорваться к границе с Ираком в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: предпринимает попытки получить доступ к сирийско-иракской границе в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА вблизи населенных пунктов Ат-Тамания и Сукейк в Идлибе.

Курды: подозреваются в организации взрыва на окраине города Аль-Баб в северной части Алеппо.

ВС Турции: перебросили порядка 1200 протурецких боевиков к сирийско-турецкой границе к востоку от Евфрата; обстреляли позиции курдов в Ракке.

Провинция Алеппо

Очередной взрыв прогремел на подконтрольных боевикам территориях в северной части провинции Алеппо. Как передает в сети Twitter военный источник (jisrtv), сработало СВУ, заложенное неизвестными на окраине города Аль-Баб. При детонации бомбы были убиты два мирных жителя. Предполагается, взрыв был организован членами «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG), которые продолжают проводить подпольные вылазки в регионе.

Тем временем стало известно о том, что турецкие военные перебросили около 1200 исламистов к северным окраинам провинции в рамках подготовки к крупномасштабной военной операции по зачистке данных территорий от радикальных курдских формирований. По данным Twitter-канала (Dannymakkisyria), отряды вооруженной оппозиции были развернуты в долине реки Евфрат. Более подробные сведения о местоположении исламистов не оглашались. В свою очередь, курды также продолжают стягивать силы к сирийско-турецкой границе, отступая из Дейр-эз-Зора.

На западе региона вновь фиксируются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских группировок. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, в ответ на провокационные обстрелы радикалов части САА нанесли удары по фортификационным сооружениям «Ан-Нусры»*** в пригороде Алеппо Ар-Рашидин. Напомним, силы антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» продолжают нарушать режим тишины, установленный на линии соприкосновения сил после формирования демилитаризованной зоны.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части региона не утихают ожесточенные бои между курдскими отрядами и силами «Исламского государства», передает на своей странице в Twitter военный источник (RojeZa_Nu). Напомним, боевые действия в провинции активизировались после того, как «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заявили о сворачивании военной операции по зачистке «Хаджинского кармана». За время столкновений боевикам удалось отбить населенные пункты Ас-Суса, Багуз Фаукани и Багуз Тахтани. Отмечается, что в данный момент террористы предпринимают попытки занять стратегическую вершину, находящуюся на восточном побережье Евфрата у сирийско-иракской границы, дабы получить доступ к провинции Аль-Анбар.

Провинция Идлиб

На границе между Хамой и Идлибом не утихают вооруженные стычки между исламистами антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА). Как передает агентство новостей Al Masdar News, во главе с 11-й танковой дивизией подразделения армии САР выпустили множество ракет и артиллерийских снарядов по укреплениям джихадистов вооруженной оппозиции недалеко от населенных пунктов Ат-Тамания и Сукейк. Известно, что этому предшествовали удары, нанесенные боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Напомним, несмотря на неоднократные попытки сирийского правительства мирно урегулировать конфликт, боевики отвергли предложенные им условия, продолжив вести боевые действия в демилитаризованной зоне.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al Masdar News передает, что после того как силы международной коалиции США приступили к совместному с курдами патрулированию территорий на сирийско-турецкой границе, вооруженные силы Турции начали обстреливать позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в районе пограничного города Тель-Абьяд, расположенного на севере Ракки. На данный момент никакой информации о потерях со стороны курдских радикалов в живой силе или военной технике не поступало. Напомним, вооруженное противостояние между турецкой армией и курдами в Сирийской Арабской Республике (САР) возобновилось, поскольку были нарушены условия Манбиджского соглашения, в рамках которого «Демократические силы Сирии» (SDF) и союзные им группировки должны были покинуть территории на северо-востоке Алеппо еще летом. Кроме того, пограничники ВС Турции неоднократно задерживали радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК), пытавшихся пробраться в турецкие провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)