Призыв в Киеве на грани срыва: более 23 тысяч молодых людей не хотят идти на службу

Киев, 5 ноября. Призывная кампания на службу в армии находится на грани срыва в Киеве. Об этом заявил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин. По его словам, более половины призывников уклоняются от службы. Это значит, что более 23 тысяч молодых людей не хотят идти в армию.

По состоянию на 5 ноября, в Киеве на участки явились всего 39,5% призывников.

«Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва», — сказал Клявлин на брифинге.

Он отметил, что, в соответствии с законом Украины, каждый военнообязанный, находящийся на военном учете, должен обратиться в районный военный комиссариат для прохождения военно-медицинской комиссии. Однако жители Киева «как не обращались, так и не обращаются» в призывные участки.

Клявлин также рассказал, что на военную службу по контракту призваны 346 жителей Киева. 76 из них — женщины, 163 человека «имеют статус участников боевых действий».

Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об уравнении прав женщин и мужчин в армии. Согласно документу, украинки будут выполнять воинский долг наравне с мужчинами. Женщин также будут принимать в армию добровольно на контрактной основе. Законопроект предполагает отмену предельного возраста для призыва на службу для женщин.

Осенняя призывная кампания на Украине стартовала 1 октября. Призыв на срочную службу продлится до 31 декабря, в соответствии с поправками в указ президента Украины Петра Порошенко о сроках увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения призывов в 2018 году.