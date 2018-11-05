Президент самой бедной страны в мире: Порошенко увеличил доход в восемь раз

Киев, 5 ноября. Президент Украины Петр Порошенко за неполный год смог заработать почти 124 млн гривен (4,4 млн долларов), о чем свидетельствуют данные декларации о доходах. Таким образом, состояние главы государства с прошлого года выросло в восемь раз.

В частности, 1,3 млн гривен (48 тыс. долларов) Порошенко получил со вкладов в Международный инвестиционный банк. Еще 28,8 млн гривен (1 млн долларов) президент получил от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

С критикой в адрес политика уже выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая обратила внимание на то, что у нищей страны не должно быть такого богатого президента, а также на то, что Порошенко распорядился поднять цены на газ на 23,5%, пишет «ПолитНавигатор».

«Это в бедной стране, в которой не могут позволить себе лишнего кусочка хлеба купить. Президент самой бедной в мире страны в восемь раз увеличил состояние! И на фоне этого он дал команду еще на 23,5% повысить цену на газ!» – отметила она.

Ранее сообщалось, что Порошенко попал в шестерку самых богатых украинцев. Его доход оценивается в 1,1 млрд долларов.

Президент Украины неоднократно подвергался критике со стороны украинской общественности за не слишком скромный образ жизни. СМИ сообщали о том, что в январе глава государства провел восемь дней на Мальдивах и потратил на это не менее 500 тыс. долларов. Для отдыха президент арендовал целый остров на курорте Cheval Blanc и частный самолет Falcon 7X. При этом, как утверждает пресса, все расходы легли на украинский бюджет. Впрочем, сам Порошенко заявлял, что оплатил отдых из собственного кармана.