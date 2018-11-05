Израиль обещает сделать все, чтобы избежать повторения трагедии Ил-20
Иерусалим, 5 ноября. Израиль обещает сделать все, чтобы трагедии, подобные крушению российского самолета Ил-20 в Сирии, не повторились, заявил директор первого евразийского отдела МИД Израиль Яков Ливне.
Израильские истребители, атаковавшие объекты в провинции Латакия, подставили российский самолет 17 сентября под сирийский комплекс С-200. В результате Ил-20 был сбит, весь экипаж — 15 российских военных — погиб.
Ливне напомнил, что сразу после трагедии в Москву прибыл глава ВВС Израиля, который «продемонстрировал то, что у нас [Израиля] есть по этому поводу».
«Ситуация достаточно понятная, прозрачная, мы всю информацию передали российским коллегам, — констатировал израильский дипломат. — Надо делать все, чтобы такие трагедии не повторялись».
При этом он также добавил, что Израиль не приветствует поставки Сирии систем С-300 — ответную меру российской стороны после провокации израильских истребителей.
«Такие поставки не добавят стабильности и безопасности в регионе», — заявил Ливне.