США надеются на новую ядерную сделку с Ираном — Помпео

Вашингтон, 5 ноября. Власти США надеются на заключение новой ядерной сделки с Ираном, несмотря на введенные ими санкции. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы надеемся, что новое соглашение с Ираном возможно», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Напомним, что 5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана, которые предполагают запрет экспорта иранской нефти. Санкции запрещают зарубежным государствам покупать углеводороды у исламской республики. Исключение составляют только Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. Впрочем и эти страны могут покупать иранскую нефть только ограниченное время.

Власти Великобритании выразили сожаление в связи с решением Вашингтона ввести санкции и пообещали соблюдать условия ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.